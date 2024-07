Inep divulga cartão de confirmação de inscrição para o Revalida

Por meio deste exame é possível que médicos estrangeiros, com formação de habilidades e conhecimentos exigidos pelo SUS ( Sistema Único de Saúde), exerçam a profissão no Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta terça-feira (30), o cartão de confirmação de inscrição para a primeira etapa da segunda edição do Revalida 2024 (Exame Nacional de de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação).

Por meio deste exame é possível que médicos estrangeiros, com formação de habilidades e conhecimentos exigidos pelo SUS ( Sistema Único de Saúde), exerçam a profissão no Brasil.

O Revalida tem duas fases formadas por uma teórica e outra prática que abrangem cinco áreas fundamentais da medicina, sendo elas clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade.

A aplicação da prova está marcada para o dia 25 de agosto e será aplicada em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

A nota de corte é somada em 86,659 pontos na primeira etapa, de um total de 150 acertos possíveis. Os candidatos tem até o dia 28 de agosto e 01 de setembro para enviarem a documentação comprobatória de conclusão do curso de Medicina.

O resultado final da fase inicial do Revalida 2024.2 está previsto para ser divulgado no dia 25 de outubro e a segunda etapa das provas ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho.

O pedido de recurso da PEP (Padrão Esperado de Procedimentos) da segunda etapa do Revalida 2024.1, podem ser solicitados até hoje (30), às 23h59. Nesta fase os candidatos podem contestar somente o gabarito da prova, sem buscar a reavaliação dos desempenhos individuais.

