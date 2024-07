Traficante é preso em flagrante com 43kg de maconha em mala

Um traficante de drogas, identificado como W.E.S.G. de 34 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira(30) na cidade de Iguatemi. O homem mantinha drogas em residência numa mala.

A Polícia Militar acionou a Polícia Civil sobre uma residência situada na área central da cidade estaria sendo utilizada como entreposto de entorpecentes e que uma carga seria transportada em malas na manhã do dia 30. A polícia foi até o local para verificar e encontrou entorpecente na lavanderia da residência.

A moradora da casa disse aos policiais que as malas teriam sido deixadas pelo namorado dela, na noite anterior, no entanto, ela disse que não tinha conhecimento sobre o conteúdo. Após a localização da droga, iniciou-se diligências para localização do autor dos fatos.

O autor foi preso em flagrante, por tráfico e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi. Após a pesagem, o entorpecente totalizou 43,4 kg de maconha, distribuídos em 85 tabletes.

Para denúncias de crimes, a polícia de iguatemi deixa o contato de telefone/whatsapp: (67) 3471-1372.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.