Idoso é atacado por enxame de abelhas em chácara de Aquidauana

Idoso de 64 anos precisou ser socorrido, nessa quarta-feira (4), na MS-450, em Aquidauana, distante 140 quilômetros de Campo Grande, após ser atacado por um enxame de abelhas em uma chácara da região.

Conforme informações, a vítima estava trabalhando na propriedade, quando foi atacado pelas abelhas. Pessoas que estavam no local conseguiram colocar o homem em um carro, na tentativa de levá-lo o mais rápido possível para um hospital.

Porém, no caminho, precisaram parar e pedir socorro na rodovia. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado e socorreu o idoso que apesar de estar consciente e orientado, apresentava sintomas graves como sudorese intensa, vômitos e taquicardia.

A vítima foi levada até o pronto socorro da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos. Não foi divulgado o estado de saúde do idoso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram