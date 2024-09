Tentativa de ultrapassagem termina em grave acidente na BR-262

Criança com idade não divulgada ficou ferida, nessa quarta-feira (4), em um grave acidente ocorrido na BR-262, em Três Lagoas, distante 326 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que ela estava ser atingido de frente por outro durante ultrapassagem.

Conforme informações, um dos carros seguia no sentido Três Lagoas, quando tentou ultrapassar uma carreta. Entretanto, não houve tempo para completar a manobra, colidindo de frente com o automóvel que vinha no sentido contrário.

No carro atingido estava uma família: pai, mãe e filho. A criança ficou presa às ferragens e foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima dos destroços.

Os pais da criança e o outro motoristas também foram socorridos e levados para hospitais da região. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para registrar a ocorrência.