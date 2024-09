MS participa do 80° Encontro Nacional dos Detrans e debate digitalização e inserção da IA nos serviços

Inovação, tecnologia, inteligência artificial e ferramentas digitais que ampliam a segurança no trânsito estão na pauta do 80° Encontro Nacional dos Detrans que acontece em Brasília (DF). A iniciativa reuniu, de 2 a 4 de setembro em Brasília (DF), dirigentes de todo Brasil para troca de experiências e discussão de pautas importantes para ampliar a segurança no trânsito.

Mato Grosso do Sul está representado no encontro pelo Diretor-Presidente do Detran-MS, e Vice-Presidente da AND, Rudel Trindade que destaca as ferramentas já utilizadas no Estado para melhoria dos serviços públicos.

“Há muito tempo nós temos buscado essa transformação digital que também é uma das metas do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para melhor atender à população. Nós temos mais de 95% dos nossos serviços online. Temos a Inteligência Artificial nos auxiliando na detecção de veículos clonados, no rastreamento de indícios de fraudes. Incluir nossos serviços nesse ambiente tecnológico tem sido desafiador, mas também motivo de orgulho, pois nosso Detran continua saindo na frente e sendo referência para outros Estados”, destaca.

O Gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Ruben Ajala, também esteve no encontro e ressaltou a participação no Fórum da Lei Seca. “Encontro muito produtivo. Foram debatidas diversas melhorias para uma melhor eficiência nas operações da Lei Seca. Apresentaram a Resolução 432, onde foi debatido melhorias no texto da lei para que as fiscalizações de alcoolemia tenham maior eficácia e também assimetria com as legislações atuais”.

Ao longo de três dias a programação contou com fóruns, palestras, apresentações e debates sobre tecnologia, digitalização de sistemas, inteligência artificial, legislação, entre outros.

Com Gov MS