Motorista bate e abandona carro de luxo carregado com droga em Dourados

Motorista ainda não identificado bateu o carro de luxo que conduzia, na manhã desta terça-feira (30), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, e abandonou o veículo carregado com droga.

De acordo com informações, o homem dirigia um Volvo X60, que passou a ser perseguido por policiais rodoviários federais. Ao entrar na cidade, já no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Monte Alegre, o condutor bateu em um Hyundai HB20 conduzido por uma mulher de 43 anos, que precisou ser socorrida com ferimentos leves.

Após o acidente, o suspeito fugiu a pé e não foi localizado. No automóvel foram encontradas centenas de tabletes contendo maconha.

A fuga aconteceu após o motorista não obedecer ordem de parada na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. O fugitivo chegou a jogar o veículo contra outros carros, na tentativa de despistar os policiais, mas só parou após a batida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.