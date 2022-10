Idosa denúncia filho após ser ameaçada e agredida por ele

Uma idosa, de 60 anos, registrou um boletim de ocorrência ontem (12) na Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, distante a 371 quilômetros de Campo Grande, após ser agredida pelo filho,27.

Segundo informações, a idosa foi até a delegacia e informou que o seu filho é usuário de entorpecentes e ingere bebida alcoólica. Com isso, o indivíduo fica muito violento, a agredindo diversas vezes.

Conforme relatado pela vítima, ambos começaram a discutir por conta de um carregador de celular. Em posse de uma faca, o homem segurou a mãe pelo pescoço e a arremessou na porta do quarto.

A mulher solicitou medida protetiva, sendo orientada a procurar o hospital local para realização de exame de corpo de delito.

Com informações do Jornal da Nova

