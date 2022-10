Ratinho vem a MS e declara apoio ao Capitão Contar

“Está na hora de renovar os políticos em Mato Grosso do Sul. chega dos mesmos que ficam se revezando no Poder. Por isso eu vim aqui apoiar o Capitão Contar”. Essa foi uma das afirmações do apresentador do SBT Carlos Massa o Ratinho ao chegar a Campo Grande e participar de entrevista coletiva para imprensa ao lado do candidato do PRTB a governador de Mato Grosso do Sul Capitão Contar e da esposa do candidato Iara Diniz Contar.

Além de comunicador Ratinho é pai do governador do Paraná Ratinho Junior, reeleito no primeiro turno e também tem laços com o estado pois tem propriedades rurais e já participou de campanhas políticas no estado como aconteceu em 1998 quando apoiou o candidato do MDB Ricardo Bacha.

“Como todos sabem meu filho foi reeleito governador do Paraná com quase 70% dos votos e a eleição do Capitão Contar poderá estreitar o laços entre os dois estados e isso vai possibilitar projetos como a ferrovia ligando Maracaju ao Porto de Paranaguá”, afirmou Ratinho.

O comunicador também destacou a necessidade de se criar uma indústria de turismo com a atração de empresários para se investir em pontos turísticos como a regi]ão de Bonito. Já faz uns 10 anos que tenho vontade de ir a Bonito mas sempre que tento reservar um hotel não tem vagas e isso se resolve com a atração de mais investidores”, afirmou Ratinho.

De acordo com Ratinho o estado vem sendo conduzido por uma meia dúzia de fazendeiros e pór isso praticamente desapareceu da mídia e se faz necessário eleger um governador que pode reverter essa situação trazendo ideias novas e gerando empregos em outras áreas. “Mato grosso precisa processar a soja e não vender o grão para o oriente. Se o japonês quer fazer o shoyo que compre a pasta da soja e não o gr]ão. Temos que agregar valores aos nossos produtos que são exportados”, ressaltou Ratinho.

Eleição presidencial

Com relação a eleição presidencial Ratinho destacou que apoia a reeleição de Jair Bolsonaro uma vez que ele tem feito um excelente governo que, apesar das dificuldades de ter enfrentado uma pandemia, guerra ainda assim assegurou estabilidade para a economia e construiu rodovias, pontes e atendeu a população na hora da maior necessidade que foi o período da pandemia.

“Essa história de que o presidente não comprou vacina é invenção, ele não comprou porque não tinha vacina para comprar e a primeira que apareceu não se tinha a garatia da eficácia”, assegurou o comunicador do SBT ao garantir que está e sempre esteve apoiando a reeleição de Bolsonaro.

“Na verdade o presidente Bolsonaro teve apenas dois anos para administrar o Brasil pois os outros dois anos foram de combate ao Coronavirus e por isso eu acho que temos que deixar ele por mais quatro anos para concluir a modernização do país e não podemos voltar ao tempo em que o país vivia com uma roubalheira”. Disse Ratinho garantindo que considera o Governo Bolsonaro como sério e preocupado com valores como Família Pátria e Deus e não permitindo que o Comunismo venha a se tornar uma ameaça para o país.

Capitão Contar

Já o candidato a governador Capitão Contar disse que Ratinho já é um antigo apoiador pois esteve participando da sua sua campanha em 2018 e agora também se prontificou em vir gravar uma participação para a sua campanha e afiançar uma aproximação do estado de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná onde seu filho Ratinho Junior foi eleito com 70% dos votos.

“Estramos do mesmo lado e defendemos o princípios da família tradicional e a seriedade na condução da administração pública exatamente como o presidente Jair Bolsonaro”, disse Capitão Contar.

Com relação aos apoios que já recebeu do ex-governador André Puccinelli, Rose Modesto e do ex-prefeito Marquinhos Trad o candidato do PRTB disse que foram declarações de votos feitas de forma espontânea sem que fosse estabelecido nenhum acordo para cargos.

“Estamos recebendo votos de pessoas que acreditam que se faz necessária uma renovação política no estado até porque essa foi a sinalização dada pelo eleitor já no primeiro turno”, concluiu Capitão Contar.