Idosa cai em golpe de supostos funcionários de agência bancária em Nova Andradina

Em Nova Andradina, uma idosa, de 72 anos, foi vítima de estelionato após receber ligações de estelionatários se passando por funcionários do Banco Central.

Os criminosos disseram para ela que estavam fazendo uma verificação de transação bancária na conta corrente, e que esta situação estava sendo averiguada junto ao Banco Bradesco.

No meio da conversa, os estelionatários convenceram a idosa a ir até a agência bancária e fazer algumas transações no caixa eletrônico, mas antes, orientaram a vítima não conversar com os funcionários do banco, pois eles poderiam estar envolvidos no esquema criminoso.

Ao todo foram efetuadas transações nos valores de R$ 45 mil e R$ 1.860,00 que eram valores de empréstimos.

Quando a idosa descobriu que foi vítima de um golpe, foi orientada pelo gerente da agência bancária a procurar a Delegacia de Polícia Civil.

