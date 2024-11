Homem registra ocorrência após ter moto e celular furtados em Dourados

Um homem, morador do Jardim Novo Horizonte, em Dourados, registrou hoje (01), um boletim de ocorrência após ter a motocicleta e o celular furtados por uma conhecida. O caso ocorreu na última quarta-feira (30).

De acordo com informações, por volta das 11h, o homem emprestou o veículo para uma conhecida, que chegou a devolver a motocicleta às 15h e ambos ficaram conversando em frente à residência. Após se ausentar para ir ao banheiro, a mulher aproveitou o momento para fugir levando a moto e o celular da vítima .

Ao perguntar ao vizinho se ele viu o que teria acontecido, foi informado de que a mulher teria levado a motocicleta e o celular.

O morador tentou localizá-la, mas não conseguiu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como furto.

