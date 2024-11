Governo reajusta salário das carreiras de assistência, cidadania e defesa do consumidor

Com foco na valorização, inclusão e bem estar do servidor, alinhados à modernização da gestão pública, o governador Eduardo Riedel assinou um projeto de lei reajustando em 15% a remuneração de 709 servidores das carreiras Gestão de Ações de Assistência e Cidadania e de Gestão de Ações de Defesa do Consumidor. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (1º) em visita ao prédio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

“Assinei ontem à noite (31) o projeto de lei que vai para a Assembleia Legislativa. O objetivo é valorizar aquilo que a gente acredita e corrigir essas distorções criadas ao longo do tempo e assim diminuir cada vez mais as diferenças salariais existentes pelo processo histórico da própria formação do Estado”, disse o governador Eduardo Riedel.

Ele afirmou ainda que a Assistência Social terá pela frente grandes desafios, com os recadastramentos que estão acontecendo nos programas Mais Social, Energia Social e dos indígenas beneficiados com a entrega de cestas, para assim tornar os serviços mais digitais e garantir as entregas para quem mais precisa. “Vamos ter pela frente grandes desafios, uma sociedade em alta transformação e a nossa capacidade de acompanhar essa mudança no plano tecnológico. Quando a gente recadastra cada um no Mais Social, quando busca recadastrar todo mundo do Energia Social, quando a gente busca recadastrar a nossa comunidade indígena, estamos fazendo é gerar, a partir de uma informação coletada, uma inteligência capaz de ser assertiva pelo Estado para quem mais precisa”.

A secretária Patrícia Cozzolino (Sead) lembrou da premiação recebida ontem (31) no prêmio de inovação da Enap (Escola Nacional de Administração Pública) com o programa Cuidar de Quem Cuida, que ficou em 2º lugar, e destacou que é a primeira vez que um governador visita a Secretaria de Assistência Social.

“Ontem ainda, a secretaria ganhou do Enap o prêmio nacional de inovação. A premiação é uma conquista de todos nós, da secretaria, das servidoras e dos servidores, e também do nosso governador que teve coragem de pagar R$ 900 para as cuidadoras. Esta visita é muito emblemática. As meninas que aqui trabalham, que são mulheres muito corajosas, dizem que nunca um governador veio aqui. São 47 anos de Estado. Isso é um sinal da importância que a assistência social tem agora”, declarou.

O secretário Frederico Felini (Administração) explicou que o reajuste beneficia servidores ativos e inativos e que o objetivo é valorizar as pessoas que ajudam a construir um Mato Grosso do Sul mais justo e melhor para se viver. “Esse passo dado hoje aqui é o primeiro tijolinho que a gente está colocando nessa construção. Não dá para corrigir distorções ou injustiças de anos de uma vez. As coisas são feitas gradativamente”, ponderou.

A proposta contempla, na carreira de Gestão de Ações de Assistência e Cidadania, os cargos de Gestor de Ações Sociais, Assistente de Ações Sociais, Atendente Infantil, Agente de Ações Sociais, Agente de Merenda, Auxiliar de Ações Sociais, Cozinheiro de Unidade Socioeducacional Lactarista e Zelador de Unidade de Atendimento Infantil.

Já na Carreira de Gestão de Ações de Defesa do Consumidor estão os cargos de Fiscal de Relações de Consumo, Gestor de Relações de Consumo, Agente de Relações de Consumo, Assistente de Relações de Consumo e Agente Fiscal de Relações de Consumo.

Com informações da Sead

