Padre é afastado de igreja como medida cautelar por Arcebispo de Campo Grande

O padre Jucelandio José do Nascimento(41) que era pároco na Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas foi afastado suas funções como medida cautelar conforme comunicado pelo mas o Arcebispo Metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

Num comunicado nas redes socais, A Paróquia informou que “Circulam nos meios de comunicação, a triste notícia de que nosso até então Pároco, Pe. Jucelandio José do Nascimento, fora detido em flagrante sob grave acusação…como medida cautelar do nosso Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, Padre Jucelandio NÃO é mais nosso Pároco. Em breve será nomeado um Administrador Paroquial.”

Confira a nota de esclarecimento na íntegra:

“Considerando que a Arquidiocese de Campo Grande teve ciência de graves denúncias contra o Pe. JUCELÂNCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, até o presente momento Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, em cumprimento às normativas do Direito Canônico, bem como às promulgadas pelo Papa Francisco e pela Sé Apostólica sobre a proteção de vulneráveis, determinei o afastamento ad cautelam do referido sacerdote de suas funções ministeriais, para que a autoridade policial, o Tribunal Eclesiástico e a Comissão de Proteção de Vulneráveis da Província Eclesiástica de Campo Grande conduzam com diligência as devidas investigações acerca dos fatos denunciados. Durante este período de afastamento e no aguardo dos resultados das investigações, será nomeado um Administrador Paroquial para a já mencionada Paróquia.

Dom Dimas Lara Barbosa

Arcebispo Metropolitano de Campo Grande – MS”

O caso

De acordo com boletim de ocorrência, um menor de 16 anos contou que o pároco teria oferecido R$ 2 mil para ter relações sexuais com ele. A Força Tática da Polícia Militar foi acionada pelo próprio pai do menino que contou que seu filho teria saído de casa sem autorização para ir até a casa do padre, localizada na Rua Serra da Canastra.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o portão do imóvel apenas encostado. Ao chamar pelo dono da residência, foram atendidos pelo morador e localizaram o menor escondido dentro do banheiro da casa.

Para as autoridades, o padre contou que o menino foi até sua casa para falar sobre os assuntos de um acampamento que a paróquia faria. Em continuação, teria ainda tentado passar a mão em suas partes íntimas. Assustado com a situação, ele correu e se trancou em um dos banheiros do imóvel, ligando para o pai e contanto o que estava acontecendo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.