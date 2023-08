Criança de 6 anos é socorrida com traumatismo após ser atropelada por caminhonete

Uma criança de 6 anos, foi socorrido em estado grave para Santa Casa de Campo Grande, após ter sido atropelado por uma caminhonete em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros do município, o veículo também atropelou uma menina de 9 anos, que passeava de bicicleta no local. A garota teve fraturas nas pernas e foi encaminhada para o hospital da cidade.

Já o garoto, sofreu traumatismo cranioencefálico encefálico (TCE) e foi socorrido inconsciente ao hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

A reportagem do Portal O Estado Online entrou em contato com a Santa Casa, mas devido à proteção de dados pelo paciente ser menor de idade, a unidade de saúde não forneceu informações sobre a gravidade do paciente.

