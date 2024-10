Homem que morreu afogado no Rio Aquidauana tinha 66 anos e morava em Campo Grande

Foi identificado como Milton Ferreira Portela, de 66 anos, a vítima do afogamento no Rio Aquidauana na noite dessa quarta-feira (30). O corpo da vítima foi localizado na manhã desta quinta-feira (31), por equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme o site O Pantaneiro, a vítima estava acompanhada do genro e de amigos. O grupo chegou na pousada onde estavam hospedados e, por volta das 14h30, desceram até a beira do rio, onde permaneceram até as 17h.

Os homens decidiram voltar para a hospedagem, mas Milton ficou no local. Cerca de 1h30 depois, os amigos deram falta da vítima e voltaram à beirada do rio, mas não o encontraram. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h, mas só pode realizar as buscas na manhã de hoje, quando localizaram o corpo 15 metros à frente de onde sumiu.

Os amigos contaram que o idoso fazia uso de medicamento para insônia e que nos últimos dias Milton reclamava de cansaço excessivo. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar as causas da morte.

