Motociclista fica baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Ladário

Um homem de 56 anos, identificado como Rialdo dos Santos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de roubo ocorrida na tarde de quarta-feira (6), no Bairro Nova Aliança, em Ladário, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu quando Rialdo realizou uma corrida de motocicleta e foi informado por um passageiro que anunciou o assalto e detalhes que ele entregou o veículo.

Segundo informações apuradas pelo Diário Corumbaense , Rialdo resistiu ao assalto. O delegado responsável pelo caso, Filipe Izidio, relatou que o suspeito inicialmente atirou nos pés da vítima, mas, diante da resistência, acabou disparando contra sua cabeça. “O suspeito primeiro atirou nos pés da vítima, segunda testemunha, e como Rialdo não entregou a moto, acabou atirando na cabeça dele”, declarou o delegado.

A investigação envolve os responsáveis ​​pelo crime, incluindo uma mulher que teria ajudado o suspeito a fugir. A namorada do criminoso foi presa após a polícia encontrar materiais para preparo de entorpecentes e uma quantidade de cocaína em sua residência. “Fizemos buscas e na casa dessa mulher, encontramos petrechos usados ​​na preparação de entorpecente e uma quantidade de cocaína”, completou o delegado.

Equipes das Polícias Civil e Militar seguem em busca do homem que efetuou o disparo contra Rialdo. Até o fechamento desta matéria, a vítima permanente internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa, mas o estado de saúde não foi divulgado.

