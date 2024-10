MDHC publica nota de pesar referente a morte de dois indígenas da aldeia de Amambaí

No final desta manhã (23), o MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) publicou uma nota de pesar lamentando a morte de dois indígenas LGBTQIAPN+ que residiam em Amambaí.

Integrantes do Juind (Coletivo Juventude Indígena Diversidade), da etnia Guarani-Kaiowá, Cleiton Franco Martins e Leakes Rossate cometeram suicídio na aldeia nos dias 17 e 20 deste mês.

A nota consta solidariedade aos amigos e familiares dos jovens, além do Ministério ressaltar que está a disposição para seguir potencializando iniciativas que promovam a segurança e o bem-estar de indígenas, como a oitiva Guarani-Kaiowá, do Programa Bem Viver+, construída pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+.

Além disso, uma comitiva composta pelo MDHC, MPI (Ministério dos Povos Indígenas) e Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), atuam na região com o apoio do governo estadual e do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram