Homem morre após ser atropelado por motocicleta em estrada

Um homem morreu em um acidente na noite de ontem (30), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, a vítima foi atropelada por uma motocicleta e apresentava fratura exposta na perna direita, lesão na face e traumatismo cranioencefálico.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), realizou manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), porém, após cerca de 50 minutos de tentativa, o óbito foi confirmado.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na estrada próxima da Agesa, sentido Brasil/Bolívia. O condutor da moto, de 41 anos, estava consciente e apresentava escoriações nos braços e fortes dores nas costelas.

Antes de ser levado para o pronto-socorro, ele informou que estava indo para o trabalho e não percebeu a presença do indivíduo na pista. O local foi isolado até a chegada da perícia e funerária.

Com informações de Diário Corumbaense

