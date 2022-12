Homem tenta matar ex-mulher e coloca fogo em veículo

Homem, não identificado, invadiu a casa da ex-mulher, no fim da manhã desta quinta-feira (1), e tentou matá-la, além de atear fogo no veículo da vítima, em Fátima do Sul, cidade a 249 quilômetros da Capital Campo Grande.

Conforme o site MS News o acusado acertou golpes de facão na mulher. Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital da Sias.

O acusado ainda colocou fogo num veículo Gol da vítima utilizando-se de um coquetel molotov. O carro ficou completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o rescaldo do incêndio no carro. Populares conseguiram deter o acusado e acionaram a Polícia Militar que efetuou a prisão do rapaz.