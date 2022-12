Japão vence a Espanha de virada e Alemanha é eliminada da Copa

O Japão surpreendeu mais uma vez. Depois de bater a Alemanha, os orientais venceram também a Espanha, nesta quinta-feira (1º), por 2 a 1, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022.

Morata abriu o placar para os espanhóis, ainda no primeiro tempo, mas Ritsu Doan e Ao Tanaka viraram para os japoneses na etapa final.

Com o resultado, os japoneses vão a seis pontos e avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo E. Já a Espanha, com o vexame nesta quinta, fica em segundo, com quatro, superando a Alemanha apenas no saldo de gols (6 a 1).

Agora, o Japão enfrenta a Croácia nas oitavas de final. O jogo acontece na segunda-feira (5), às 12h (de Brasília). Já a Espanha, que com a segunda colocação sai da chave do Brasil, enfrentará Marrocos na terça (6), também às 12h.

Alemanha x Costa Rica

Quando o telão do estádio Al Bayt, em Al Khor, mostrou a classificação do Grupo E da Copa do Mundo, aos 3 minutos do segundo tempo, um clima de apreensão abateu os jogadores da Alemanha durante o jogo contra a Costa Rica.

Naquele instante, o Japão havia acabado de empatar o duelo com a Espanha e, mesmo com a vitória parcial dos alemães, os tetracampeões estavam sendo eliminados. Antes que eles pudessem se recompor, mais um baque. Três minutos depois, o Japão virou sobre os espanhóis no estádio Khalifa, em Rayyan.

A Alemanha já não dependia mais de suas próprias forças para avançar às oitavas de final. E viu a situação ficar ainda pior em um intervalo de 25 minutos, quando Tejeda e Vargas viraram para os costarriquenhos, respectivamente, aos 13 e aos 25.

Hahavertz ainda conseguiu reverter o placar novamente, aos 28 e aos 40, e Füllkrug, ampliou nos acréscimos, mas o 4 a 2 não foi suficiente para os alemães. Pelo Grupo E, classificaram-se Japão e Espanha. Os japoneses ficaram com a primeira colocação graças a vitória por 2 a 1 sobre os espanhóis.

Pela segunda vez na história, os tetracampeões não passaram da fase de grupos. Os alemães repetiram uma marca negativa da Itália. Campeões em 2006, os italianos também caíram na primeira fase em 2010 e 2014.

Com informações da Folhapress, por RODRIGO MATTOS E THIAGO TASSI