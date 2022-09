Na madrugada, homem invade unidade do UPA e ameaça médica com faca

Uma médica foi ameaçada por um homem, de 28 anos, com uma faca durante o atendimento em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), de Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande, na madrugada de hoje (1º).

Segundo informações, por volta das 3h10, o homem procurou a unidade do UPA, e logo após ser atendido na sala da vítima, ele pegou a faca e mandou ela se ajoelhar. Ele ainda teria colocado a faca em seu pescoço e tocado os seus seios.

Durante o ataque, ela pediu calma, pois o homem apresentava sinais de nervosismo. Para fugir, ela aplicou um sedativo no homem e pediu por socorro. Antes disso, ele teria confessado ser soro positivo e ter leishmaniose.

A Polícia foi acionada e o autor foi levado para a delegacia.

Com informações de Diário Corumbaense

