Judiciário recebeu 27,7 milhões de novos processos em 2021

O CNJ (Conselho Nacional da Justiça) apresentou hoje (1º) no lançamento do relatório Justiça em Números, a informação de que 27,7 milhões novos processos foram abertos no Judiciário de todo o país em 2021, tendo um aumento de 10,4% em relação a 2020. Sendo que 97,2% desses processos já ingressaram por meio de sistema de processo eletrônico.

O relatório traz dados da estrutura, litigiosidade e do desempenho da Justiça em 2021, que também serão disponibilizadas em um painel.

O Justiça em Números é a principal fonte de mensuração da atividade judicial, utilizando indicadores internacionalmente reconhecidos para apuração da eficiência e economicidade dos tribunais e unidades judiciárias, como taxa de congestionamento, número de casos novos por magistrado e índice de atendimento à demanda.

Nesta edição, o anuário agrega informações obtidas de forma automatizada por meio da Base de Dados do Poder Judiciário (Datajud), o que permite maior detalhamento e confiabilidade nos índices obtidos, inclusive sobre a implantação da Justiça digital no Brasil.

