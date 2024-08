Homem foragido da Justiça é preso na rodovia MS-156

O homem tem três mandados de prisão em aberto

Um homem, de 36 anos, foi detido pela Policia Militar na rodovia MS-156 após tentar desarmar um dos policiais durante uma tentativa de abordagem.

Segundo informações o motorista da moto Biz chegou a descer do veículo, mas entrou em luta corporal com um dos policiais para tentar desarmá-la. Na ação, o policial agiu e disparou atingindo na cintura do homem que é foragido da Justiça por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva.

Segundo informações, mesmo ferido ele ainda tentou fugir, mas foi detido e encaminhado ao hospital de Itaporã.

Depois de receber atendimento médico, o homem foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) de Dourados, onde permanece sob custódia.

