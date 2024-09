Homem é preso suspeito de receptação de gado em Glória de Dourados

Conforme a Policia Civil, o homem utilizava uma camionete e equipamentos de ordenha de procedência ilícita para praticar o crime

Na tarde de segunda-feira (09), um homem, de 57 anos, foi preso em Glória de Dourados acusado de receptar 30 cabeças de gado em uma propriedade rural.

A ação conjunta contou com a participação da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato -Deleagro, Delegacia de Polícia de Glória de Dourados e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Conforme a Policia Civil, o homem utilizava uma camionete e equipamentos de ordenha de procedência ilícita para praticar o crime.

A prisão aconteceu em flagrante e o criminoso levado até a delegacia local. O gado e os outros objetos receptados, avaliados em aproximadamente R$ 130 mil foram apreendidos e devolvidos às vítimas.

