Homem que abusou de criança em comunidade indígena é preso em Dourados

Homem com idade não divulgada foi preso, nessa sexta-feira (13), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, após abusar de uma criança que vive em aldeia indígena.

Conforme informações, equipes policiais da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Dourados estiveram desde terça-feira (10), na Aldeia Taquaperi e suas subdivisões, para realizar ações preventivas nos locais.

Em contato com a liderança da aldeia, conseguiram acesso à comunidade e puderam cumprir ordens de serviço e procedimento que envolvam os moradores do local.

Dessa forma, um homem, suspeito de praticar crime sexual contra uma criança acabou preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde segue à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram