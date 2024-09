Polícia cumpre mandados de busca e apreensão associados a homicídio em assentamento rural de Japorã

O pedido expedido pela 1º Vara da Comarca de Mundo Novo foi cumprido nos assentamentos Tagros e Indianápolis

Policiais civis da Delegacia de Japorã e da Delegacia de Mundo Novo realizaram na manhã de hoje (18), mandados de busca e apreensão que investigam um homicídio na aldeia de Japorã.

O pedido expedido pela 1º Vara da Comarca de Mundo Novo foi cumprido nos assentamentos Tagros e Indianápolis.

Dentre os mandados a investigação apurou o homicídio contra Delmar Eitor Hauff, ocorrido em 2023, no assentamento Tagros, e também o crime de disparo de arma de fogo, ocorrido este ano, no mesmo assentamento.

