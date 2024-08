Homem é preso em Bonito após ser pego dirigindo embriagado

Segundo testemunhas, o homem transitava de maneira irregular na via, o que gerou suspeitas de embriaguez

Na tarde de hoje (06), um homem, de 60 anos, foi preso após denúncias de que ele estaria dirigindo bêbado próximo a um supermercado na Rua Coronel Pilad de Rebuá, em Bonito.

Segundo testemunhas, o homem transitava de maneira irregular na via, o que gerou suspeitas de embriaguez. Os guardas-municipais foram acionados e localizaram o veículo fazendo zigue-zague.

Ao abordarem o suspeito identificaram que ele estava sob efeito de álcool. O idoso confessou ter ingerido bebidas, pois estava comemorando a compra do carro novo. O teste de alcoolemia registrou 0,75 Mg/L, o que representa crime de embriaguez ao volante.

O condutor e o veículo foram encaminhados para o quartel da Guarda Municipal, onde será registrado um Boletim de Ocorrência.

