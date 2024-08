Ministra visita área de conflito entre indígenas e produtores rurais em Douradina

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, desembarcou no início da manhã desta terça-feira (6), na Base Aérea de Campo Grande, e seguiu em comitiva à cidade de Douradina, distante 190 quilômetros da Capital. O município tem sido palco de conflito entre indígenas guarani-kaiowá e produtores rurais da região.

Nas redes sociais, a ministra destacou a visita na terra indígena Panambi-Lagoa Rica e ressaltou que até o momento, sete pessoas já ficaram feridas nos confrontos.

Sônia destacou, ainda, que o ministério está trabalhando para que os processos demarcatórios em Mato Grosso do Sul e em todos os estados brasileiros sejam retomados. “Queremos garantir a segurança dos povos nos seus territórios”, escreveu.

Para que a visita aconteça, forte esquema de segurança foi montado com equipes da Força Nacional e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Os indígenas que ocupam propriedades em Douradina lutam pela demarcação do Território Panambi Lagoa Rica, de 12,1 mil hectares, identificado em 2011. Produtores rurais afetados pelo processo de demarcação afirmam que suas famílias estão nessas terras há 50 anos e possuem documentos comprovando serem os legítimos proprietários.

Ainda nesta terça-feira, Guajajara deve seguir para Dourados onde terá reuniões com o MPF (Ministério Público Federal), DPU (Defensoria Pública da União), DPE (Defensoria Pública do Estado). Não está confirmado se haverá reunião com o governador do Estado, Eduardo Riedel.

