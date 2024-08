Miranda e Antã passam por exames e recebem cuidados especiais no Hospital Veterinário Ayty

As onças-pintadas Miranda e Antã, recentemente resgatadas no Pantanal, passaram na tarde de quinta-feira (22) por novos exames no Hospital Veterinário Ayty, em Campo Grande. Os felinos continuam em recuperação após sofrerem queimaduras nas patas, causadas pelos incêndios florestais que atingiram suas áreas de habitat natural.

O hospital, comprometido em garantir o máximo de segurança e conforto para esses majestosos animais, realizou melhorias significativas em suas instalações. Uma nova jaula foi adaptada especificamente para Miranda, com barras de ferro reforçadas e novos trincos, resultando em uma estrutura mais resistente.

A nova jaula foi ampliada para proporcionar mais liberdade de movimento para a onça, que em breve deverá estar pronta para retornar à natureza. Além disso, a iluminação do local também foi completamente renovada, eliminando áreas escuras e criando um ambiente mais propício para a recuperação.

Originalmente projetada para abrigar uma onça-parda, a jaula foi adaptada para suportar a força significativamente maior de uma onça-pintada, com uma estrutura robusta e segura, capaz de resistir à potência característica dessa espécie.

Recuperação e tratamento

Miranda, batizada em homenagem ao município onde foi encontrada, chegou ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) no dia 15 deste mês. Com o tratamento adequado, que inclui o uso de pomadas específicas para queimaduras e ozônio, a previsão é de que Miranda possa ser devolvida ao seu habitat natural em até 30 dias.

Antã, o macho resgatado no dia 17, na região do Passo do Lontra, foi encontrado em estado debilitado, praticamente sem forças para reagir. Entretanto, sob os cuidados dedicados da equipe veterinária, ele já apresenta sinais encorajadores de recuperação, se alimentando bem e mostrando melhora geral nos ferimentos.

A equipe veterinária segue monitorando de perto o progresso dos dois felinos, que simbolizam não apenas a força da fauna brasileira, mas também a importância do trabalho de conservação realizado pelo Hospital Veterinário Ayty e pelo CRAS. A expectativa é que ambos possam, em breve, retornar ao seu habitat natural, saudáveis e fortalecidos.

Outros animais

Além das onças, o CRAS também acolheu outros animais vítimas de incêndios recentes. Entre eles estão lobinhos (Cerdocyon thous) com aproximadamente duas a três semanas de vida, resgatados após um incêndio atingir uma área de mata no bairro Flor de Maio, em Dourados. A Guarda Municipal de Dourados foi a primeira a localizar os filhotes, entregando-os à Polícia Militar Ambiental (PMA), que os encaminhou ao CRAS.

Outro resgate envolveu um filhote de veado-catingueiro (Subulo gouazoubira), encontrado durante um incêndio florestal na Aldeia Alves de Barros, entre os municípios de Bodoquena e Bonito.

“Resgatado pelo Prevfogo/IBAMA, o filhote, apesar de não apresentar lesões aparentes, requer cuidados especiais devido à sua condição de orfandade e permanecerá no centro até atingir a fase adulta”, informou Aline Duarte, gestora do CRAS.

Esses casos destacam a gravidade dos incêndios que assolam o Pantanal e outras regiões, sublinhando a necessidade urgente de ações de prevenção e recuperação ambiental. A ação teve apoio da Policia Militar Ambiental que esteve presente ajudando na condução do animal.

Com informações da Agência de Noticias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.