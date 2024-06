Jovem é preso por tentar matar outro homem com várias facadas em Caarapó

Na madrugada da última quinta-feira (27), a polícia prendeu um homem por tentativa de assasinato em Caarapó. As bucas se inciaram após a polícia ser avisada sobre da entrada de um homem de 57 anos no Hospital São Matheus com várias perfuraçõe de arma branca nas costas, tórax, pernas e cabeça.

De acordo com a polícia, por volta das 01h00min deste mesmo dia, o suspeito L. dos S. L. (28) se dirigiu à casa da vítima no bairro Santo Antônio e, em posse de uma arma branca tipo faca de serra, golpeou o senhor N. O. dos S. por várias vezes, somente interrompendo porque a lâmina entortou.

Com a chegada de vizinhos, o autor empreendeu fuga, mas foi encontrado pela Polícia Civil ainda no período da manhã após extensa varredura da área. A faca foi apreendida ainda no local do fato. O autor, por sua vez, em interrogatório alegou que praticou a ação motivado por ciúmes, já que sua esposa supostamente estaria dormindo junto com a vítima.

L. dos S. L. está preso à disposição da Justiça. A vítima N. O. dos S. está em recuperação no hospital aguardando confirmação de possível de pneumotórax.

As investigações e prisão foram realizadas pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) de Caarapó e Juti.

