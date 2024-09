Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Um homem, de 27 anos, foi preso ontem (18), pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, após descumprir medida protetiva e ameaçar ex mulher.

No dia 27 de agosto de 2024, o homem apareceu embriagado na casa da ex mulher pedindo para reatar o relacionamento, mas ela recusou pois estava se relacionando com outra pessoa. O rapaz, então, não teria aceitado a resposta da ex e começou a proferir xingamentos e ameaças afirmando “Já que você não vai voltar, eu não aceito você com outra pessoa.”

Desde este dia, o homem não poderia chegar perto da ex devido a medida protetiva que ela tem contra ele. Porém, durante a madrugada de ontem, o homem tentou invadir a casa da mulher tentando abrir a janela. Assustada, ela pediu para que ele fosse embora, mas novamente ele repetiu a frase de que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

Não satisfeito ele ainda afirmou que caso fosse preso, ao sair da cadeia iria resolver as coisas do jeito dele, mostrando a foto de uma arma em seu celular. Os policiais foram até a residência do rapaz com mandado de busca e apreensão, mas não acharam nenhuma arma.

O homem foi preso e apresentado à DAM de Aquidauana e a sua prisão foi devidamente comunicada ao Poder Judiciário.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram