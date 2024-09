Quadrilha liderada por vereador é alvo de operação da PF na fronteira

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (19), em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, e em mais cinco estados, a Operação Olho de Vidro, buscando combater o tráfico de drogas no país.

Conforme informações, um dos alvos dos agentes é José Joacir Cristovão da Silva, mais conhecido como “Oim” (ou Olhinho), vereador e candidato à reeleição pelo Podemos em João Alfredo (PE), município localizado a 106 km de Recife, no agreste pernambucano.

Na operação foram cumpridos 12 mandatos de prisão, além de 16 de busca e apreensão em nove cidades. O vereador, apontado como suposto líder da quadrilha não foi localizado.

As investigações começaram em maio de 2022, quando uma carga de 400 quilos de maconha foi apreendida escondida em um caminhão na cidade de Ponta Porã. A partir daí, foi identificada a organização criminosa.

Além dos mandatos, foram realizadas sete prisões em flagrantes, por conta dos suspeitos estarem portando arma de fogo sem autorização. Ao todo foram apreendidas quatro pistolas uma escopeta, cocaína e maconha.

