‘Arte nas Estações’ está com programação intensa neste fim de semana na Capital; confira

Cheia de atrações, a programação do projeto Arte nas Estações neste fim de semana em Campo Grande foi divulgada. Veja:

PROJETO ARTE NAS ESTAÇÕES

A exposição “Entre o céu e a terra”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até 07/12. Com curadoria de Ulisses Carrilho, a mostra reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas. Crenças, manifestações religiosas, graças alcançadas, súplicas fervorosas e seres mitológicos do folclore brasileiro são exibidos em ambiente imersivo em tons de azul profundo que remetem ao céu.

EXPOSIÇÃO ENTRE O CÉU E A TERRA

Horários de visitação: terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até as 20h);

Entrada: gratuita;

Classificação: livre.

TRA(NS)VESSIAS ENTRE O CÉU E A TERRA – OFICINA DE VOGUE COM GABI MANCINI

O Projeto ´Arte nas Estações realiza nesta sexta-feira (15): ´ Tra(ns)vessias entre o céu e a terra – oficina de vogue com Gabi Mancini´. A oficina evoca a ideia de conexão entre o espiritual (o céu) e o físico (a terra), ao mesmo tempo que dá visibilidade à experiência travesti, criando um espaço de reflexão e expressão para experimentar os elementos de Hands Performance, Spin e floor perfomance. Com bases nos elementos ar e terra, trazendo a prática para uma incorporação performática, as participantes irão investigar a fluidez na transição dos movimentos.

Dia: 15 de novembro (sexta);

Horário: das 14h às 16 horas;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (vagas limitadas – sujeito a lotação).

OFICINA PINTAR CÉUS IMPOSSÍVEIS

O Projeto ´Arte nas Estações realiza neste sábado (16) a oficina ´Pintar céus impossíveis´. Entre a nuvem que podem fabular imagens ora cachorro ou cavalo, crianças, jovens e adultos são estimulados a pensar a ideia de “impossível” diante da imensidão azul que paira nossas cabeças. Para sermos capazes de imaginar que o céu é o mar de ponta-cabeça, a oficina propõe a construção de paisagens celestes inventadas, onde o céu se torna um espaço de possibilidades infinitas para que os participantes explorem o universo da pintura e transcendam os limites da realidade.

Dia: 16 de novembro (sábado);

Horário: das 9h30 às 10h30;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (vagas limitadas – sujeito a lotação).

OFICINA MANIPULAÇÃO DE ERVAS E FEITURA DE CHÁS

O Projeto ´Arte nas Estações realiza neste sábado (16) a oficina ´ Manipulação de ervas e feitura de chás´. Como canta Maria Bethânia na abertura do álbum Brasileirinho, “sem folha não tem sonho, sem folha não tem festa, sem folha não tem nada”. Os participantes são convidados a utilizar ervas e plantas de forma artesanal para a preparação de chás e infusões terapêuticas, culinárias ou estéticas. Durante a oficina, os participantes aprendem a identificar, colher, secar e armazenar diferentes ervas, além de explorar suas propriedades medicinais e benefícios para a saúde. Estreitando o laço entre humano e natureza e, valorizando a oralidade como forma de transmissão de saberes, as pessoas participantes poderão aprender sobre as propriedades e manipulação das ervas, além da feitura de chás e seus acionamentos para o bem viver físico, mental e espiritual.

Dia: 16 de novembro (sábado);

Horário: das 14h às 15h30;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (sujeito a lotação).

BALLROOM ENTRE O CÉU E A TERRA

Eu profetizo muito CUNT! CUNT! CUNT! CUNT! As Houses, Coletivas e 007s da cena Ballroom de Campo Grande se reúnem para celebrar o que existe de sagrado e profano entre o céu e a terra. Servindo muita beleza e combinando a energia poderosa das balls com a temática mística, as apresentações são inspiradas nas noções de transcendência e conexão, representando o fluxo entre os planos e explorando a interseção entre a espiritualidade, a estética e a performance, trazendo para o palco uma celebração da dualidade humana, onde o celestial e o terreno se encontram em uma fusão de expressão artística e emoção, ampliando as formas de reconhecer, dialogar e produzir conhecimentos sobre arte e cultura brasileira.

Dia: 16 de novembro (sábado);

Horário: das 19h às 21 horas;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (sujeito a lotação).

Todas as atividades acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo (rua 26 de agosto, 453, centro). Mais informações em www.artenasestacoes.com.br.