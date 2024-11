Homem é preso acusado de vender drogas na dark web em MS

Foi preso hoje (22), em Ponta-Porã, um homem, de 39 anos, acusado de vender drogas na dark web, parte da internet onde os usuários conseguem acessar sem conseguir revelar a identidade ou localização.

O homem é natural do Pará, mas morava em Ponta-Porã devido a esposa cursar medicina.

Conforme informações policiais, ele enviava a droga ecstasy por meio dos Correios e recebia em criptomoedas, conhecido como dinheiro digital. Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia, em apoio à Polícia Civil do Pará foram os responsáveis por conduzir as investigações e prender o suspeito.

Em Mato Grosso do Sul, as investigações também tiveram o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.

Outo homem, morador de Botucatu (SP), também foi detido durante a Operação Abissal 2, após os policiais encontrarem maconha e ecstasy na residência dele.

