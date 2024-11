Prefeitura conclui plantio de três mil mudas em região turística de Campo Grande

Foram plantadas três mil mudas de árvores frutíferas na última semana no assentamento Sucuri, na APA do Ceroula, um dos principais mananciais de abastecimento de água na região. O projeto firma a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, ADM do Brasil, líder em originação e nutrição humana e animal, e o Instituto Auá. O objetivo da ação é conservar áreas verdes e possibilitar uma nova fonte de renda para as famílias dos Assentamento Sucuri, Assentamento Conquista e dos Produtores da Região do Aguão.

Para a gerente de fomento e assistência técnica da SIDAGRO (Superintendência do Agronegócio da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Mariana Coura Abdalla, o projeto é um sucesso. “Demos início a esse projeto piloto de incentivo de produção de frutas nativas para as famílias gerarem renda e ter também um atrativo turístico”, contou.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Junior, explicou que a agrofloresta é uma prática sustentável que transforma a relação das comunidades e assentamentos com o meio ambiente, combinando árvores, cultivos agrícolas e criação de animais, promovendo a recuperação do solo, a preservação da biodiversidade e a produção de alimentos saudáveis. “Essa iniciativa além de levar renda para cerca de 250 famílias que residem do Assentamento Sucuri, Assentamento Conquista e os Produtores da Região do Aguão, fortalece a segurança alimentar e resgata o equilíbrio entre o homem e a natureza, sendo um caminho viável para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida”, concluiu.

Na área selecionada, foram plantadas espécies de frutos nativos com potencial comercial, como bocaiúva, guavira e baru, entre outros, amplamente consumidos, mas que atualmente não contam com produção em escala. A iniciativa, por meio dessa parceria, busca mudar esse cenário, promovendo a conservação dessas plantas nativas e incentivando seu cultivo.

O gerente da planta de proteína da ADM Brasil, André Mafessoni, diz ainda que a empresa tem programas de ajuda mútua com atuação global em ações de sustentabilidade, educacionais, em desastres naturais e etc. “Essa parceria com o Assentamento Sucuri é muito importante, porque envolve a iniciativa privada e o órgão governamental, então é uma solução dada por todos. Mostrando que com união é possível ter economia forte e sustentabilidade ao mesmo tempo”, afirmou.

Para concluir, Gabriel Menezes, que trabalha no Instituto Auá, lembrou que a ação faz parte das comemorações dos 25 anos da ADM no Brasil. “Está havendo o plantio de 25 mil mudas em várias regiões do Brasil. Como nós já temos uma parceria de educação socioambiental com a logística reversa do óleo comestível e histórico de recuperação dos biomas brasileiros através da agroecologia, fomos convidados para realizar este trabalho do plantio em alguns lugares. Já fizemos em São Paulo, no município de Santos e também aqui.

Além de Campo Grande (MS), outras sete cidades onde a ADM concentra as suas principais operações estão sendo beneficiadas pelo plantio de mudas, são elas: Porto Franco (MT), Colombo (PR), Joaçaba (SC), Rondonópolis (MT), Santos (SP), Uberlândia e Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais (MG).

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma muda de planta sendo segurada por uma mão. A primeira imagem interna mostra equipes da Sidagro conversando com moradores. A segunda imagem é de Gabriel e a terceira imagem ilustra o plantio de mudas, com imagem de quatro braços jogando terra em uma muda de planta.

