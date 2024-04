Homem é morto com golpes de madeira e faca em Dois Irmãos do Buriti

No domingo (14) pela manhã, uma tragédia chocou a comunidade de Dois Irmãos do Buriti. Marcos de Oliveira Ximenes, 48 anos, foi vítima de um brutal assassinato com golpes de madeira e facadas em uma propriedade rural conhecida como São Cristóvão.

Conforme relatos do Jornal A Princesinha News, Marcos foi encontrado sobre a cama, sofrendo com três pauladas na cabeça e três facadas nas costas, além de uma na nuca. O autor do crime, supostamente um colega de trabalho da vítima, não hesitou em retirar a faca cravada nas costas e desferir outro golpe para garantir sua morte.

O responsável pelo homicídio permaneceu no local, aguardando a chegada da polícia. Ele pode ser acusado de homicídio qualificado, visto que dificultou a defesa da vítima, que aparentemente estava dormindo no momento do ataque.

As autoridades já estão investigando o caso para esclarecer a verdadeira motivação por trás desse crime chocante que abalou Dois Irmãos do Buriti.

