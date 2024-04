Sistema de bicicletas compartilhadas na Capital, deverá funcionar diariamente das 5h às 23h

Nesta segunda-feira (15), a prefeitura publicou o decreto que regulamenta o funcionamento do sistema de bicicletas compartilhadas, em Campo Grande. Serviço que promete promover a mobilidade urbana e a sustentabilidade na cidade.

De acordo com as disposições do decreto, o serviço será prestado por empresas selecionadas e funcionará diariamente, das 5h às 23h, com a cobrança de uma tarifa a ser definida posteriormente. O cadastramento das empresas interessadas em oferecer o serviço já está aberto, porém, o edital oficial ainda será lançado.

O processo de seleção será criterioso, visando garantir a qualidade e eficiência do serviço, e o contrato terá uma duração mínima de 5 anos, com possibilidade de prorrogação.

O sistema contará com bicicletas tradicionais e elétricas, buscando atender às diversas necessidades e preferências dos usuários. Além disso, as empresas prestadoras do serviço serão obrigadas a disponibilizar um canal gratuito de atendimento 24 horas por dia, visando oferecer suporte aos usuários em eventuais situações de emergência ou dúvidas.

Um ponto importante abordado no decreto é a definição das regras para os tipos de veículos e sua disposição em áreas públicas. As operadoras cadastradas poderão propor a instalação de estações de bicicletas e bicicletas elétricas em locais estratégicos, como calçadas, canteiros, praças, parques e faixas de estacionamento da via. No entanto, essa proposta será avaliada pela prefeitura com base em critérios técnicos e de conveniência administrativa.

A responsabilidade pela implantação, manutenção e eventual realocação ou remoção das estações será exclusivamente das empresas prestadoras do serviço, que arcarão com todos os custos relacionados a essas atividades, conforme acordado entre as partes.

O sistema de bicicletas compartilhadas tem o potencial de transformar a maneira como as pessoas se deslocam pela cidade, reduzindo o trânsito, as emissões de poluentes e incentivando a adoção de modos de transporte mais sustentáveis.

Com o avanço desse projeto, espera-se que Campo Grande dê um passo significativo rumo à melhoria da mobilidade urbana e à promoção de um estilo de vida mais sustentável e saudável para seus habitantes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: