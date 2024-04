Mutirão Nacional vai até essa segunda-feira; confira como renegociar dívidas

Até esta segunda-feira (15), o Mutirão Nacional proporciona que consumidores paguem suas dívidas com descontos especiais. Essa é uma iniciativa conjunta entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Banco Central do Brasil (BC), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país, com mais de 160 instituições financeiras participantes.

As oportunidades incluem descontos no valor da dívida, redução de taxas de juros, prazos estendidos para pagamento e ajustes nas condições de quitação. Dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades, contraídas de bancos e instituições financeiras, podem ser negociadas desde que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia, nem sejam dívidas prescritas.

A negociação pode ser feita diretamente com a instituição financeira devedora, seja através de seus canais oficiais ou pelo portal consumidor.gov.br, para isso é preciso ter uma conta prata ou ouro para acesso.

Além disso, o Sistema de Atendimento ao Consumidor, o Proconsumidor, também está disponível para receber pedidos e reclamações.

Como aderir ao mutirão?

Entrar em contato diretamente com a instituição financeira devedora para solicitar a negociação;

Utilizar a plataforma consumidor.gov.br para realizar a negociação;

Acessar o vídeo tutorial disponível na página Meu Bolso em Dia Febraban para orientações detalhadas sobre o processo de registro na plataforma, seleção da instituição para negociação e relato do pedido de renegociação;

Após a solicitação, o banco tem um prazo de 10 dias para analisar e apresentar uma proposta.

Desenrola Brasil

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma das ações resultantes do acordo de cooperação técnica entre a Febraban e o Banco Central do Brasil, que busca promover a educação financeira e prevenir o endividamento excessivo.

Junto com outras iniciativas apoiadas pelos bancos, como o programa Desenrola Brasil, do governo federal, o Mutirão Nacional garante uma oportunidade para os consumidores reequilibrarem suas finanças. O programa Desenrola Brasil, operacionalizado entre 17 de julho e 31 de dezembro de 2023, viabilizou a renegociação de 3,33 milhões de contratos, beneficiando 2,7 milhões de consumidores.

No total, foram renegociados R$ 24,2 bilhões em volume financeiro, com a exclusão de cerca de seis milhões de registros negativos para clientes com dívidas bancárias de até R$ 100,00. Para mais informações sobre o Mutirão 2024, os consumidores devem acessar a página Meu Bolso em Dia Febraban.

Com informações do SBT News.

