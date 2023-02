Adolescente é executado com 10 tiros na Capital

Um adolescente, de 17 anos, foi executado com 10 tiros na noite desta quinta-feira (23) no Bairro Santo Eugênio em Campo Grande. O jovem estava na Rua Paraisópolis, momento em que os autores chegaram de moto e efetuaram os tiros.

De acordo com informações policiais, os atiradores eram dois homens, que estavam em uma moto de cor preta. Foram disparados 15 tiros, sendo que 10 atingiram o rapaz.

O adolescente tinha uma extensa ficha criminal e a Polícia suspeita que o motivo para o assassinato seja dívidas de drogas. Além disso, as investigações já levaram aos supostos atiradores.

De acordo com informações, havia mais pessoas nas proximidades no momento do ocorrido, entretanto ninguém mais foi atingido. Após o barulho intenso dos disparos, vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram a vítima estirada no chão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), chegou a ser acionado, porém o jovem morreu no local.

