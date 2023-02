Vendaval de 64 km/h arranca poste de energia no oeste da Capital

Os estragos causados pelo vendaval não foram poucos na região oeste de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (24), conforme foi registrado pela nossa reportagem que foi até o bairro Jardim Aeroporto. O vendaval de 64,82 km/h atingiu a região, segundo Meteorologista Nathálio Abrahão.

Na rua Rua Bequimão o estrago foi maior. Telhas voaram, ficaram espalhadas pela calçada e até em cima da árvore dentro de uma residência. Mas o pior mesmo foi um poste de madeira que ficou pendurado pelos fios elétricos.

O morador da frente onde o poste estava, o vigilante Anderson Vilalva relatou que a “catástrofe” durou cerca de 10 a 15 segundos. Com o susto, ele arrastou as crianças que estavam na sala e as levou para o fundo da residência para ficarem mais seguros. “Faz anos que este poste está aí. Nunca vi um fenômeno da natureza com essa força.”

Já o Autônomo Vander Gregório, 50, comenta que o padrão de energia da sua casa foi arrancado com o poste de madeira. Ele crê que o poste deveria ser trocado há tempos, pois o poste existe desde a fundação do bairro. Além disso, estima que para deixar como estava o padrão de energia da casa deverá desembolsar R$ 3 mil.

Temporal na região oeste

Com trovoadas e raios, a chuva e o vendaval que atingiu Campo Grande pela manhã marcou 12,6 mm. Por volta de 8h35, o vento atingiu 64,82 km/h na região do Jardim Aeroporto até o Bairro Vila Popular e Jardim Ima.

Na região da Coophavila 2, o vento foi mais forte, porém sem possibilidade de medí-lo, segundo o meteorologista Nathálio Abrahão. Acesse também: Servidores municipais da enfermagem anunciam greve

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf