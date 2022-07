Após causar acidente de trânsito, homem é morto em acerto de contas

Um homem identificado como Osvaldeci Rodrigues, de 53 anos, foi morto a tiros no último domingo (24) na avenida Pantanal, em Naviraí, a 367 km da Campo Grande. De acordo com as investigações o motivo do crime seria um acerto de contas e o principal suspeito do crime é irmão de um homem que morreu em um acidente de trânsito causado por Osvaldeci, no dia primeiro de junho. Ele dirigia embriagado quando atingiu um motociclista, de 31 anos, que morreu devido a ferimentos.

Segundo informações da polícia, o autor dos disparos teria pulado o muro da residência da vítima e ordenado que o mesmo escondesse as crianças para que não presenciassem o crime. Após isso, o suspeito levou Osvaldeci até o banheiro do local e efetuou sete disparos, na região do tórax e da perna direita.

O corpo de bombeiros foi acionado mas, ao chegar no local foi constatado que o homem já estava morto. A Polícia Militar e Polícia Civil ainda investigam o caso porém, o suspeito do crime seria o irmão do homem que foi atropelado por Osvaldeci.

As equipes da polícia acharam no local cartuchos de munições 9mm. O suspeito do assassinato ainda não foi localizado.

Com informações do site Tá na mídia Naviraí.

