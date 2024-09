Homem é ferido com tiro de espingarda em Sidrolândia

A vítima estava manobrando o carro para ir embora, quando o rapaz entrou na casa, pegou uma espingarda calibre .12, subiu no muro e efetuou um disparo, que atingiu o vidro da porta do passageiro da frente e acabou alvejando a vítima

Na noite da última sexta-feira (13), um homem, de 30 anos, foi socorrido após ser baleado pelo cunhado, de 29 anos, durante uma discussão, no bairro São Bento, em Sidrolândia.

A Polícia Militar foi acionada pela esposa da vítima, irmã do autor do disparo. Aos policiais a mulher relatou que estava na casa da mãe no momento da discussão.

Segundo informações, a vítima estava manobrando o carro para ir embora, quando o rapaz entrou na casa, pegou uma espingarda calibre .12, subiu no muro e efetuou um disparo, que atingiu o vidro da porta do passageiro da frente e acabou alvejando a vítima.

Após o crime, o rapaz fugiu.

Os policiais realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo, encontraram apenas o celular no quintal da residência.

A vítima foi levada ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, e depois transferido para a Santa Casa, em Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos que teve na mão e na perna.

Ele estava consciente quando foi socorrido e relatou aos policiais que as desavenças com o cunhado já estava acontecendo há dias. A esposa confirmou o relato do homem.