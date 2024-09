Expansão do Shopping Campo Grande deve gerar mais de 5 mil empregos

Obra de ampliação vai impactar mercado imobiliário e atrair investimentos para diversos setores da capital sul

A expansão do Shopping Campo Grande promete um impacto significativo na economia local, com a geração de mais de 5 mil empregos e o fortalecimento de setores como mercado imobiliário, comércio e serviços. Além de novos postos de trabalho durante e após a obra, o projeto vai atrair investimentos e modernizar a experiência de compra dos consumidores, consolidando o shopping como um dos principais polos de desenvolvimento econômico da capital sul-mato-grossense.

Atualmente, o centro comercial gera cerca de 2,5 mil empregos diretos e indiretos. Com a nova fase de expansão, esse número deve dobrar, conforme afirma Gabriella Alves, gerente de Marketing do Shopping. “Todo o contexto da expansão terá grande influência econômica no Estado, já durante os dois anos de obra, pois será necessária contratação de mão de obra, aquisição de insumos e transporte”, explica. A perspectiva é que novos postos de trabalho também sejam criados após a conclusão da obra, não apenas em cargos relacionados ao shopping, mas em diversos setores impactados pelo crescimento do consumo e do fluxo econômico local.

Além da geração de empregos, a expansão do Shopping Campo Grande deve atrair novos investimentos, especialmente na área imobiliária. A região em torno do shopping já é a mais valorizada de Campo Grande, e, com a chegada de novas marcas e serviços, a expectativa é que esse processo se intensifique. “A expansão fomentará a área, com investimentos em lazer, serviços e gastronomia, atraindo mais negócios para o entorno e beneficiando toda a cidade”, comenta a gerente.

A inovação também é um ponto-chave dessa nova fase. Gabriella destaca o uso de inteligência artificial como uma ferramenta fundamental para melhorar a experiência do consumidor. Um exemplo prático dessa inovação é o programa de benefícios por meio do aplicativo do shopping, que permite ao cliente acumular vantagens conforme seus hábitos de consumo. “Temos mais de 2 milhões de pessoas cadastradas em nossos aplicativos e essa tecnologia ajuda o lojista a impactar o consumidor de forma assertiva”, detalha.

Essa modernização também incluirá melhorias nos espaços comerciais para os lojistas, proporcionando um ambiente mais moderno e seguro para atrair e fidelizar consumidores. “O lojista vai ter sua trajetória marcada por dois grandes momentos: aquele em que decidiu investir no Shopping e o que o Shopping investiu nele”, afirma Gabriella, reforçando a importância do empreendimento para a economia local.

Por Djeneffer Cordoba

