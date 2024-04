Homem é esfaqueado em posto de combustível abandonado e não resiste ao ferimento

Um homem não identificado faleceu na última terça-feira (16) após ser esfaqueado em um posto de combustível abandonado em Amambai.

O incidente foi reportado à polícia, que recebeu a denúncia de um indivíduo ferido no posto localizado atrás de um hotel no bairro Jardim Panorama. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima já havia sido socorrida e levada para fora da área do crime.

Ao ser transferido para o hospital, foi revelado que o homem não possuía documentos. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos no tórax e veio a óbito na unidade de saúde. Até o momento, não há informações disponíveis sobre os motivos do crime ou a identidade do perpetrador.

