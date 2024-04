Após requerimento do vereador professor Neto ponte será reformada em Batayporã

Após requerimento feito pelo vereador Neto (Solidariedade) solicitando laudo de engenheiro da prefeitura e de ter gravado vídeo embaixo da ponte, mostrando a todos a real situação da mesma, a prefeitura finalmente deverá se mobilizar. De acordo com o vereador Neto foi preciso “subir o tom” das cobranças para que a prefeitura pudesse agilizar a reforma da ponte, pois desde o ano passado que o vereador vem cobrando a Secretaria de Obras e nada havia sido feito.

A ponte foi construída sobre o córrego Escondido, que dá acesso aos Assentamentos São Luiz, São João e Mercedina na zona rural de Batayporã, será reformada. O vereador vem cobrando a gestão do município, por meio de vídeos gravados no local e através do Requerimento de n°: 015/2024. O vereador relatou que a ponte se encontra afundando, pois há um desnível acentuado na cabeceira dela indicando risco de queda iminente, causando medo às pessoas que transitam naquela estrada. Além disso, as vigas de sustentação embaixo da ponte estão deterioradas e cedendo à pressão por causa do tempo de uso e da erosão.

O vereador explica que a ponte do córrego Escondido, da forma que se encontra, oferece sérios riscos às pessoas que passam por lá, pois aquela estrada é utilizada por ônibus de estudantes, veículos de trabalhadores rurais e carros de passeio das pessoas dos assentamentos e sítios da zona rural, por isso o vereador cobrou de forma vigorosa e enfática, o que veio a surtir o efeito desejado.

Desse modo, a partir do dia 22/04 a Prefeitura iniciará o trabalho de aterramento e colocação de tubulação, o que deverá ser feito em sete dias. Enquanto isso, as pessoas que transitam para os Assentamentos deverão utilizar a estrada BAT-50, rota que passa ao lado do silo da Copasul.

