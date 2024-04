Prefeitura oferece cursos gratuitos em três bairros da Capital

Visando facilitar o acesso da comunidade aos cursos de qualificação, oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, estão abertas as inscrições dos seguintes cursos: Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure e Higiene e Manipulação de Alimentos e Primeiros Socorros nos bairros. Os interessados podem realizar a inscrição no link: https://sejuvcg-sejuv-polos.cheetah.builderall.com/

Eles acontecem na Vila Nasser, jardim Noroeste e na faculdade Anhanguera Unaes. No Polo do Jardim Noroeste, os interessados poderão se inscrever nos cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos, Design de Sobrancelha, Manicure e Pedicure. Esses cursos são fundamentais para quem deseja atuar nos segmentos de beleza e estética, bem como no setor alimentício, garantindo conhecimentos essenciais para a prestação de serviços de qualidade e segurança.

ANHANGUERA UNAES

Já no Polo da Faculdade Anhanguera, serão oferecidos cursos de Design de Sobrancelhas, proporcionando às jovens habilidades técnicas e artísticas para atuar nesse campo, cada vez mais valorizado na indústria da beleza. Segundo a diretora do Centro Universitário Anhanguera – Unaes, Carla Dal Piva, a adesão foi mais de 500 pessoas, somente esse ano. “Essa parceria com a Sejuv realmente está sendo muito importante para a comunidade, é uma ação social, onde nós temos os nossos professores, a nossa estrutura e também os instrutores da Secretaria nessa parceria”, explicou.

Por fim, no polo da Vila Nasser, os interessados terão a oportunidade de se qualificar no curso de Primeiros Socorros, adquirindo conhecimentos vitais para prestar assistência em situações de emergência, contribuindo para a segurança e o bem-estar da comunidade. Mais informações (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008

Serviço:

Polo Jardim Noroeste



Higiene e manipulação de alimentos

Data: 22 a 24 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Design de sobrancelha

Data: 22 a 24 de Abril

Horário: 18h30 as 21h30

Manicure e Pedicure

Data: 22 a 24 de Abril

Horário: 18h30 as 21h30

Local: E.M. Prof. Ione Catarina

Rua Dois Irmãos, 591 – Jardim Noroeste

Polo Anhanguera

Design de Sobrancelha

Data: 22 a 24 de abril

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Anhanguera Unaes

Av. Guri marques, 3203 – Vila Olinda

Polo Vila Nasser

Primeiros socorros

Data: 24 a 26 de abril

Horário: 18h30 as 21h30

Local: E.M Licurgo Bastos

Rua Antônio, de Morais Ribeiro, 1056 – Vila Nasser

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais