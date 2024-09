Homem é encontrado morto enrolado em cobertor na Aldeia de Laguna Carapã

Haviam marcas de sangue no cobertor causadas por uma perfuração na perna, o que pode ter ocasionado a morte do homem por perda de sangue

Na manhã de hoje (24), Rosalino Benites, de 56 anos, foi encontrado morto, enrolado em um cobertor, na Aldeia Guaimbé Peri, em Laguna Carapã, cidade a 305 quilômetros de Campo Grande.

A equipe policial da cidade foi informada por um funcionário da funerária sobre a morte do indígena. Ao chegarem no local, encontraram o corpo enrolado em um cobertor, perto da cama. Haviam marcas de sangue no cobertor causadas por uma perfuração na perna, o que pode ter ocasionado a morte do homem por perda de sangue.

Moradores da aldeia relataram à polícia que a vítima morava na casa com a esposa, e o filho em outra residência a 10 metros do local.

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência, a esposa de Rosalino contou que ontem (23), foi até a casa de seu irmão com o filho, e o esposo ficou sozinho ingerindo bebida alcoólica. Ao retornar para casa de madrugada por volta das 3h00, não percebeu nada de diferente e foi dormir.

No dia seguinte ao encostar no marido percebeu que estava morto. O filho, ao saber da notícia, avisou os outros familiares.

De acordo com os policiais, uma faca de serra quebrada com marcas de sangue foi encontrada no telhado da casa.

Além disso, a Aldeia teve queda de energia durante o período da manhã.

O caso segue sendo investigado pela delegacia da Polícia Civil.

