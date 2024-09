Avião tomba durante pouso com quatro pessoas a bordo em Paraíso das Águas

Avião de pequeno porte tombou durante pouso, na tarde desta terça-feira (24), em Paraíso das Águas, distante 283 quilômetros de Campo Grande. Das quatro pessoas a bordo, duas ficaram feridas.

Conforme a delegada diretora do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) Ana Cláudia Medina, inicialmente foram prestados auxílio às vítimas e providencias para contenção do vazamento de combustível ocorrido após o acidente.

O local encontra se isolado até a chegada de uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), através de uma equipe do SERIPA IV, vinda de São Paulo, que se desloca nesta quarta-feira (25) juntamente como uma equipe do DRACCO para perícia e demais diligências especializadas no local e aeronave.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Paraíso das Águas, mas não correm risco de morte. O estado de saúde delas não foi divulgado.

