Simone Tebet deve anunciar sua candidatura amanhã

O MDB deve confirmar amanhã, 27 o nome da senadora Três Lagoense, Simone Tebet, como candidata a presidente durante a convenção que será virtual. Ainda o nome a vice é incerto.

Uma ala do partido, que prefere apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, tentou adiar a convenção e fazer com que a reunião fosse presencial, mas não conseguiu.

PSDB e Cidadania, que formam uma federação, também vão fazer a convenção no mesmo dia, em Brasília, e devem confirmar o apoio a Tebet. Tasso havia sido convidado pelo ex-presidente Lula para participar de uma reunião em São Paulo no mesmo dia da convenção do PSDB, mas recusou o convite para estar no evento tucano.