Confira o resumo das principais novelas para esta quarta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina e Neca decidem provar que sabem fazer um bom queijo. Berenice diz a Batista que Joana tem passado as noites fora. Serafim convida Candoca para a festa. Catarina manda avisar que não vai passar o fim de ano com Batista. Celso e Fábio recebem convite para a festa e estranham. Cornélio propõe um brinde e pede que Dinorá toque violino. Cornélio insiste e Dinorá não tem como deixar de tocar violino. Celso fica apavorado. Fábio derruba champagne no violino. Marcela garante que não convidou Celso e Fábio para a festa.

A Favorita

Amelinha e Átila se aproximam cada vez mais de Donatela. Zé Bob promete ficar de olho em Dodi até descobrir quem matou Salvatore. Pedro se recusa a contar para Gonçalo o paradeiro de Donatela. Amelinha flagra Donatela no aeroporto. Donatela é presa. Pedro passa mal ao saber da prisão de Donatela. Cilene avisa Halley que se ele não arrumar um emprego decente terá que voltar a estudar. Lara fica arrasada ao saber da prisão de Donatela. Lara pede para Irene e Gonçalo não questionarem seus sentimentos. Pepe pede a Maíra que faça uma visita a Augusto.

Além da Ilusão

Davi ouve Iolanda marcar um encontro com Joaquim. Bartolomeu morre e Leônidas se emociona. Benê ajuda Violeta a salvar a fazenda. Isadora decide conversar com Davi. Úrsula dá dinheiro a Abel. Davi fala para Isadora sobre o encontro que Iolanda marcou com Joaquim e tem uma ideia para que a moça acredite nele. Heloísa aconselha Isadora a investigar o caso de Joaquim e Iolanda. Benê se incomoda com o carinho de Matias com Olívia. Tenório descobre que sua prima e o marido foram presos. Isadora vê Joaquim e Iolanda aos beijos.

Cara e Coragem

Andréa e Moa passam a noite juntos. Nadir cobra satisfações de Pat ao ver sua reação diante das fotos de Moa e Andréa. Joca reclama da insistência de Lou em querer se aproximar de Pat. Renan pensa em se vingar de Lou por achar que está sendo maltratado por ela. Moa consola Pat ao saber do diagnóstico de Alfredo. Jéssica desfruta do luxo da casa de Bob Wright. Andréa reposta em sua rede social uma matéria sobre seu romance com Moa e a Coragem.com começa a ganhar fama. Pat se assusta quando uma das mulheres do grupo ameaça um homem para vingar uma das sócias.

Pantanal

Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que, se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio.

Carinha de Anjo

Haydee diz ao filho que não pode conviver com alguém que fez e faz tanto mal aos outros. Flávio chora, diz que a mãe vai se arrepender e que ele voltará para se vingar. Gustavo conversa com Padre Gabriel e revela que ficou sabendo que Leonardo mandou mais do que devia na empresa em sua ausência. Lulu conta para Dulce Maria o que escutou sobre a separação de Gustavo e Cecília. Haydee e Adolfo vão até a casa de Fátima para falar com Cecília. Eles revelam que possuem provas de que Gustavo não fez nada e tudo foi uma armação de Flávio.

