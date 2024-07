Vídeo: Motorista bate caminhonete em árvore ao tentar desviar de pedestre na Capital

Motorista com idade não divulgada ficou ferido, na madrugada desta sexta-feira (26), na Avenida Spipe Calarge, no bairro Jardim TV Morena, em Campo Grande, após bater a caminhonete que conduzia contra uma árvore.

Conforme apurado, o condutor seguia pela via sentido bairro, quando por volta de 3h15, um pedestre tentou atravessar a pista. Para evitar um atropelamento, o homem entrou na contramão, perdeu o controle do veículo e colidiu a caminhonete S-10 contra a árvore.

Com o impacto, a frente ficou bastante danificada e os airbags foram acionados. A vítima precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de saúde da cidade.

Nenhum veículo passava na avenida no momento do acidente. Por conta do horário, não houve registro de congestionamento, apesar de uma das pistas ter ficado interditada por algumas horas.

Confira o vídeo abaixo: